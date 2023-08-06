Валя Карнавал в крохотных шортах обнажила свои манкие прелести перед Антоном Шастуном: мякоть бедер слиплась

Валя Карнавал одна из самых известных блогеров в России. Она за несколько лет смогла стать певицей. Ее зовут на фестивали и премии. В 21 год Валя уже ездит на дорогих машинах и носит брендовые наряды. Она после расставания с женихом Сашей Стоуном артистка стала облачаться в еще более смелые наряды и порой делает пикантные фото.
На этот раз Валя выложила фото, которое сделала в студии шоу «Контакты». Она облачилась в черную майку и крохотные шортики. Блогерша села на диван, оголив свои изящные бедра. Она блеснула своими прелестями перед ведущим Антоном Шастуном. Певица улыбалась, демонстрируя свою новую прическу.
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Валя Карнавал и Антон Шастун. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены такому смелому наряду. Другие обрадовались тому, что Валя увиделась с Антоном. Недавно звезда шоу «Импровизация» намекнул в интервью, что расстался с девушкой и теперь свободен. «Ого, два краша вместе», «Какие шортики», «Соблазнительница», «Интересный выпуск будет», «Сколько флюидов», — стали писать в Сети.