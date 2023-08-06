Валя Карнавал в крохотных шортах обнажила свои манкие прелести перед Антоном Шастуном: мякоть бедер слиплась

На этот раз Валя выложила фото, которое сделала в студии шоу «Контакты». Она облачилась в черную майку и крохотные шортики. Блогерша села на диван, оголив свои изящные бедра. Она блеснула своими прелестями перед ведущим Антоном Шастуном. Певица улыбалась, демонстрируя свою новую прическу.

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