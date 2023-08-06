«Самооценку не повысить, ложась под нож»: Анфиса Чехова осудила тех, кто делал «пластику» у Тимура Хайдарова

Телеведущая Анфиса Чехова прокомментировала ситуацию с судебными разбирательствами звезд и пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Чехова не понимает, как ее коллеги решились на операции по изменению внешности.

«Я считаю, что самооценку не повысить, ложась под нож. Изменения во внешности дают временный эффект эйфории. Комплексы в голове, а не на лице и не на теле», – отметила Анфиса Чехова.

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Чехова против вмешательств вроде тех, что делали звезды у Хайдарова.