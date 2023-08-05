«Строитель растет»: Галкин* показал повзрослевшего сына Гарри с модной стрижкой в Юрмале — бесстрашный и ловкий

На этот раз Галкин* заснял сына, который приехал с Клавой в сосновый бор, где есть подвесной парк. Мальчик бесстрашно скатывался по канатной дорожке, лазил по сооружениям и не боялся высоты. За ним пыталась поспевать внучка Пугачевой. Юморист завороженно смотрел за наследником.

«Тут всего 8 метров», – заявил Гарри.

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