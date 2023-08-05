«Строитель растет»: Галкин* показал повзрослевшего сына Гарри с модной стрижкой в Юрмале — бесстрашный и ловкий

Максим Галкин* с детьми. Фото: соцсети звезды

Юморист заснял, чем занимается сын Аллы Пугачевой на каникулах.

Максим Галкин* продолжает гастролировать. Однако он старается уделять время семье. Этим летом артист приехал в Юрмалу с Аллой Пугачевой и детьми. Супруги несколько раз посетили фестиваль «Рандеву», который устроила Лайма Вайкуле. А вот для двойняшек Лизы и Гарри были придуманы разные развлечения. К ним даже приезжала в гости дочка Кристины Орбакайте Клава. 

На этот раз Галкин* заснял сына, который приехал с Клавой в сосновый бор, где есть подвесной парк. Мальчик бесстрашно скатывался по канатной дорожке, лазил по сооружениям и не боялся высоты. За ним пыталась поспевать внучка Пугачевой. Юморист завороженно смотрел за наследником. 

«Тут всего 8 метров», – заявил Гарри.

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А также муж примадонны выложил фото, сделанное на пляже. Гарри с модной стрижкой сидел у целой башни из мокрого песка. 

«Строитель растет», – заявил Галкин*.

Поклонники были восхищены тем, как вырос наследник пары. «Очень красивый, уже взрослый Гарик», «Не знаю как насчет строителя, парень красивый и харизматичный растет», «Молодцы, у детей нет страхов», «Какой молодец Гарри! Это так высоко! Настоящий мужчина растет!» — написали подписчики.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Гарри Галкин. Фото: соцсети звезды

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