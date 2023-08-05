«Какая же сочная грудь»: Асмус в мокром бикини похвасталась округлившимися формами на пляже, не скрыв «беременный» живот

Кристина Асмус уже давно снимается в кино. Многие ее знают по сериалу «Интерны». Примечательно, что потом она стала сниматься в более серьезных картинах. Ее стали критиковать за откровенные постельные сцены. Она развелась с Гариком Харламовым и стала часто публиковать пикантные фото. Недавно звезда поправилась, но это не мешает ей красоваться в купальнике.
На этот раз Кристина предпочла поделиться кадрами с отдыха в Турции. Она запечатлелась на пляже в белом бикини. Актриса искупалась в море. С ее волосы еще стекала вода. Она обнажила свою увесистую грудь и не смогла скрыть выпирающий живот. Асмус заговорила о своих округлившихся формах.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Я тут как будто на свой беременный живот смотрю! Нет, я не беременна. Пока! А пост про то, какая же сочная грудь у меня становится, когда поправляюсь. И как бы вот так умудриться, чтобы объем везде уходил, а в титечках нет? Только не присылайте мне аккаунт доктора Хайдарова», – написала звезда.
Поклонники были впечатлены. «Вы потрясающе выглядите», «Вот это трусы», «Купальник у бабушки взяла», «Можно и родить», — стали писать подписчики.