«Какая же сочная грудь»: Асмус в мокром бикини похвасталась округлившимися формами на пляже, не скрыв «беременный» живот

На этот раз Кристина предпочла поделиться кадрами с отдыха в Турции. Она запечатлелась на пляже в белом бикини. Актриса искупалась в море. С ее волосы еще стекала вода. Она обнажила свою увесистую грудь и не смогла скрыть выпирающий живот. Асмус заговорила о своих округлившихся формах.

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