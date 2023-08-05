«Какой срам! Где трусики?»: Волочкова без купальника вышла позагорать на лужайку, ошарашив поклонников

Анастасия Волочкова уже давно стала знаменитой. Она раньше выступала в Большом театре. Теперь балерина создает свои постановки. Однако все чаще она оказывается в центре внимания из-за скандалов или личной жизни. В 47 лет артистка не замужем, но часто хвастается новыми романами. Она держит себя в форме и регулярно хвастается шпагатом.
На этот раз Волочкова вместе поездки на Мальдивы решила понежится на лужайке во дворе своего особняка. Она поделилась откровенными кадрами. Блондинка забрала в подвесное кресло с ногами. При этом она была обнажена. Балерина подтянула к себе коленки, прикрыв грудь.
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На втором фото Волочкова уже топлес нежилась на траве. В руках она держала своего кота, которого прижала к своим прелестям.
«Вместо солярия», – заявила артистка.
Она отключила комментарии к посту, но фанаты обсудили увиденное в пабликах. «Какой срам! Где трусики?», «Ну прям так? Вообще без стеснения», «Соседи уже готовят иски», «Очень худая», «Одежды не хватает», — стали писать в Сети.