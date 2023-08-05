Самбурская в лифчике на тесемках оголил свои «бугры страсти»: от напряжения прикусила дужку очков — чистый соблазн

На кадрах Самбурская предстала в купальнике черного цвета. Лифчик на тонких тесемках с розочками на пикантных местах едва прикрыл округлые выпуклости фигуры. Актриса игриво показала прелести, а также чувственно прикусила дужку от оков. Настасья не скрывает, что давно не была с мужчиной, но хотела бы создать семью.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».