Самбурская в лифчике на тесемках оголил свои «бугры страсти»: от напряжения прикусила дужку очков — чистый соблазн

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Она играла в сериале «Универ», а также в сериале «Беспринципные». В свои 36 лет актриса тщательно следит за фигурой. Порой она не только снимается, но и поет на сцене. Образы артистка подбирает максимально женственные, подчеркивая все достоинства фигуры. На этот раз она устроила откровенную фотосессию.
На кадрах Самбурская предстала в купальнике черного цвета. Лифчик на тонких тесемках с розочками на пикантных местах едва прикрыл округлые выпуклости фигуры. Актриса игриво показала прелести, а также чувственно прикусила дужку от оков. Настасья не скрывает, что давно не была с мужчиной, но хотела бы создать семью.
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Поклонники были взбудораженны увиденным. «Всегда такая разная, и всегда такая нереальная», «Как идет этот цвет волос! Класс!», «Настасья, что вы творите! Не могу остановиться пересматривать этот рилс и это я девушка», «Нельзя быть такой горячей», — стали писать подписчики.