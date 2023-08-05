Элегантная дама в розовой шляпке: Алсу повеселилась со своей красавицей-мамой на праздничной вечеринке (фото)

Алсу уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает выпускать песни и клипы. В последнее время артистка все чаще предстает на публике в ярких нарядах. В свои 40 лет она держит себя в форме. Поклонники не перестают восхищаться ее генетикой. На этот раз она поделилась кадрами с вечеринки. Звезда отпраздновала день рождения своей мамы Разии.
На этот раз Алсу облачилась в летнее платье макси в цветочек. Лук дополнили крупные сережки и туфли на каблуке. Именинница облачилась в платье с розовыми цветами и украсила прическу шляпкой в английском стиле с вуалью. Певица покрасовалась со своей мамой в саду.
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Алсу с мамой. Фото: соцсети звезды
«С днем рождения, мамик! Папа на днях сказал мне, что рад, что дети уже взрослые и у всех своя жизнь и, что хочет посвятить все свое оставшееся время, энергию и любовь только тебе, чтобы ты была самой счастливой. Ничего лучше я давно не слышала. Психологи правы, если вы хотите, чтобы ваши дети были счастливыми, сделайте счастливой их маму», – написала Алсу.
Поклонники были сражены тем, как выглядит мама певицы. Многие осыпали их комплиментами.