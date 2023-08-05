Элегантная дама в розовой шляпке: Алсу повеселилась со своей красавицей-мамой на праздничной вечеринке (фото)

На этот раз Алсу облачилась в летнее платье макси в цветочек. Лук дополнили крупные сережки и туфли на каблуке. Именинница облачилась в платье с розовыми цветами и украсила прическу шляпкой в английском стиле с вуалью. Певица покрасовалась со своей мамой в саду.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».