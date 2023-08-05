Ольга Бузова в нижнем белье повернулась к камер своим мощным «орехом»: стринги поделили упругую мякоть пополам

Ольга Бузова уже давно стала одной из самых известных персон в России. Она ведет передачи, а также дает концерты. Блондинка называет себя завидной невестой. Она пережила развод с Дмитрием Тарасовым и несколько неудачных романов. В свои 37 лет артистка мечтает о семье. Она делает все, чтобы привлекать мужское внимание.
На этот раз Ольга вернулась в Москву спустя месяца съемок в Африке. Она готовится к новым рабочим будням. После очередного насыщенного дня телеведущая сняла горячее видео. Она взяла и запечатлелась в нижнем белье. Блондинка похвасталась своими пополневшими формами. Бузова в стрингах повернулась к камере своим тылом.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Одни восхитились ее фигурой. Другие осудили артистку за откровенные кадры. «Просто шикарная», «Какой орех», «Опять она почти голая», «Когда воздержание затянулось», «Ну пятая точка уже стала популярнее хозяйки», «Парни уже видели все», «Оля, верни себе скромность», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды