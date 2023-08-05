Настасья Самбурская в откровенном комбинезоне обнажила шаровидную грудь — будоражущий вид без лифчика

Настасья Самбурская уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино. Актриса предстает в фильмах и сериалах. Недавно она устроила себе отпуск и несколько недель понежилась на солнце. Но и в городе артистка щеголяет в смелых нарядах. На этот раз она устроила пикантную фотосессию. Звезда для этого даже надела парик с длинными локонами.
На кадрах Настасья позировала в откровенном комбинезоне с вырезами в области декольте. Она подчеркнула свои точеные формы. Актриса в покрасовалась в своем наряде, оголив пышную шаровидную грудь. Она села прямо на машину, демонстрируя осиную талию. Самбурская отказалась от нижнего белья, взбудоражив народ.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Красотка такая», «Ого, какая фигурка», «Выглядит просто бесподобно», «Какая чаровница», «Просто богиня», «Глазам не верю! Какая вы роскошная женщина», «Прям нет ни одного изъяна», — прокомментировали пост подписчики.