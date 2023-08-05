Хохотушка в шортиках — копия Аллы: Лиза Галкина обыграла брата и племянницу, резвясь на улице в Юрмале

Алла Пугачева уже давно стала легендарной исполнительницей. Она не скрывает, что петь уже не собирается на большой сцене. Артистка сосредоточила свое внимание на воспитании детей: Лизы и Гарри. Вот уже почти год она с семьей живет в Израиле. Однако этим летом Примадонна и Максим Галкин* приехали в Юрмалу, чтобы проведать Лайму Вайкуле.
На этот раз Пугачева предпочла побывать на свежем воздухе. Дети играли возле дома. Лиза и Гарри наполнили воздушные шары водой и лопали их. К их игре присоединилась внучка Аллы Борисовны Клава. Дочка певицы в шортиках и футболке ловко обгоняла брата. Она наполнила шар теплой водой и эффектно плюхнула его об асфальт. Примадонна удивилась таким играм.
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Поклонники заметили, что Лиза выросла. Она не дает Гарри скучать. Многие посчитали, что дочка певицы растет копией мамы. «Веселое и беззаботное детство, как прекрасно», «Лиза и Гарри так повзрослели», «Какая Лиза милашка, так на маму похожа», «Счастливые дети», «Какие симпотяжки», — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.