Хохотушка в шортиках — копия Аллы: Лиза Галкина обыграла брата и племянницу, резвясь на улице в Юрмале

На этот раз Пугачева предпочла побывать на свежем воздухе. Дети играли возле дома. Лиза и Гарри наполнили воздушные шары водой и лопали их. К их игре присоединилась внучка Аллы Борисовны Клава. Дочка певицы в шортиках и футболке ловко обгоняла брата. Она наполнила шар теплой водой и эффектно плюхнула его об асфальт. Примадонна удивилась таким играм.

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