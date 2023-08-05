«Моя любимая Агаточка!»: вдова Юдашкина запечатлелась с крохой-внучкой в США — в модном платье топает ножками

На этот раз Марина поделилась новыми фото из Майами. Она в платье в клетку и босоножках предстала с малышкой Агатой. Девочка была в синем платье с модным воротничком. Она с улыбкой топала ножками. Лишь недавно кроха научилась ходить.

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