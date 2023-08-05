«Моя любимая Агаточка!»: вдова Юдашкина запечатлелась с крохой-внучкой в США — в модном платье топает ножками

В 2023 году ушел из жизни Валентин Юдашкин. Это стало настоящей трагедией не только для его семьи, но также для поклонников. Дочка Галина теперь еще более плотно развивает Модный дом отца. Недавно она устроила путешествие по США с мужем и детьми: Аркадием Анатолием и Агатой Ариеллой. Ей компанию составила мама Марина, которая находит отраду в своих внуках.
На этот раз Марина поделилась новыми фото из Майами. Она в платье в клетку и босоножках предстала с малышкой Агатой. Девочка была в синем платье с модным воротничком. Она с улыбкой топала ножками. Лишь недавно кроха научилась ходить.
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Марина Юдашкина с внучкой. Фото: соцсети звезды
Также вдова Юдашкина запечатлела внучку на отдыхе у бассейна. Кроха играла с игрушками. При этом она была в полосатом платье и с повязкой на голове.
«Моя любимая Агаточка! Мое сердце!» – заявила Марина.
Поклонники восхитились тем, как быстро растет малышка. «А какое синее платье! Просто нет слов. Разделяю твои чувства», «На дедушку похожа», «Сладкая булочка с глазками бабушки Марины», — стали писать подписчики.
Агата Ариелла. Фото: соцсети звезды