«Спустя десять лет первый концерт»: группа «Чай вдвоем» воссоединится на сцене, но не для всех

5 августа певец Стас Костюшкин сообщил своим подписчикам радостную для себя новость – группа «Чай вдвоем» воссоединилась на сцене ради концертного выступления.

«Вот и прибыли в Питер. И сегодня… Я не знаю, как сказать. Сегодня великое событие лично для меня. У «Чай вдвоем» спустя десять лет первый концерт. Но это корпорат, чтоб вы понимали. Чтобы не было: «Где? Что? Бежим покупать!» Нет, никуда не бежим. Волнуюсь – у-у-у!» - поделился эмоциями 51-летний артист в Telegram.

Он также пообещал, что какие-то отрывки выступления будут показаны в соцсетях.

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Напомним, музыкальный дуэт Стаса Костюшкина и Дениса Клявера «Чай вдвоем» существовал в 1994-2012 годах, затем певцы начали сольные карьеры. В конце 2022-го они объявили о воссоединении и через некоторое выпустили новую совместную песню.