Анастасия Крайнова об Ольге Бузовой: «Наедине она совсем другая, может и ноги в раковине помыть»

В новом интервью бывшая солистка группы «Тутси» Анастасия Крайнова рассказала о своей дружбе с Ольгой Бузовой. Выпускница «Фабрики звезд» поделилась, что продала звезде «Дома-2» несколько песен, и призналась, что очень восхищается исполнительницей «Мало половин».

«Я действительно восторгаюсь тем, что она реально не видит хейтеров. Ей настолько по барабану – это круто. Она очень такая персона «я – вселенная». У нее фокус исключительно на себе. Главное с этим не перебарщивать, безусловно, но я у нее этому учусь», - поделилась Крайнова в YouTube-шоу «Говорим с любовью».

«У нее есть многое, чему можно поучиться. Как бы кто не говорил: «Ой, да она там у-у-у…» Нет. Она очень умная девчонка».

«Оля талантлива в том, в чем она талантлива. И ее самый главный талант в том, что она одна такая. Я не знаю другого такого человека, у которого настолько большая популярность и тотальная узнаваемость, стопроцентная. Как можно сказать про человека, что он бездарен, если он достиг таких результатов?»

«Оля никогда не претендовала на роль Бейонсе и так далее. Она прекрасно знает свое, как она любит сказать, «королевское место».