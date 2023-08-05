Пугачева поражена: двойняшки Лиза и Гарри Галкины устроили уличные игры с дочкой Орбакайте в Юрмале

Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми. Фото: соцсети звезды

Максим Галкин* показал новое видео с детьми. Лиза и Гарри повеселились с племянницей.

Алла Пугачева уже почти год живет в Израиле. Примечательно, что она недавно приехала в Юрмалу. Певица наслаждается фестивалем Лаймы Вайкуле и даже несколько раз приходила на концерты. В свои 74 года она следит за модой и не перестает восхищать своей внешностью. В этом году артистка остановилась в особняке с мужем и детьми. 

Примечательно, что оказалась в Латвии внучка Примадонны Клавдия Земцова. Недавно Кристина Орбакайте приезжала туда с семьей, а потом продолжила отдыхать уже в соседней стране. 5 августа Галкин* поделился новым видео. Он заснял, как подросшие двойняшки Лиза и Гарри играют на улице. Они брали воздушные шарики наполняли водой и лопали. С ними веселилась и Клава.

«Это сейчас игры такие?» – поразилась Алла Борисовна.

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«Во чего придумали!» – отметил юморист. 

Поклонники обратили внимание, что двойняшки стали совсем большими. Другие оценили образ Пугачевой, которая щегольнула в розовом джемпере. «Как я люблю когда Алла Борисовна в кадре появляется», «Прекрасно выглядит Алла Борисовна!», «Лиза и Гарри так повзрослели», «Счастливое детство», — стали писталь подписчики.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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