Пугачева поражена: двойняшки Лиза и Гарри Галкины устроили уличные игры с дочкой Орбакайте в Юрмале

Примечательно, что оказалась в Латвии внучка Примадонны Клавдия Земцова. Недавно Кристина Орбакайте приезжала туда с семьей, а потом продолжила отдыхать уже в соседней стране. 5 августа Галкин* поделился новым видео. Он заснял, как подросшие двойняшки Лиза и Гарри играют на улице. Они брали воздушные шарики наполняли водой и лопали. С ними веселилась и Клава.

«Это сейчас игры такие?» – поразилась Алла Борисовна.

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