«У нас все плохо, если честно!»: Айза после поездки к Гуфу с детьми пожаловалась на свое самочувствие

Телеведущая Айза-Лилуна Ай рассказала, чем закончилось ее поездка с сыновьями к бывшему мужу Гуфу.

Айза летала вместе с родным сыном рэпера Гуфа и своим вторым наследником, рожденным от бизнесмена Дмитрия Анохина, в Таиланд. По словам Айзы, отпуск закончился печально.

«У нас все плохо, если честно! Мы слишком сильно замерзли. У Элвиса температура 40! Мы с 6 утра сегодня пытаемся выжить. Я тоже заболела», – поделилась Айза в личном микроблоге.

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