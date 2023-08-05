«Чудесный малыш и самая нежная мамочка»: Диана Пожарская вместе с сыном от Ивана Янковского умилили поклонников

Среди последних публикаций личного микроблога возлюбленной артиста Ивана Янковского – Дианы Пожарской – появились кадры с сыном.

Пожарская в приталенном платье с принтом в виде леса обнималась с сыном и смеялась вместе с ним.

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