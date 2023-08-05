«Чудесный малыш и самая нежная мамочка»: Диана Пожарская вместе с сыном от Ивана Янковского умилили поклонников

Диана Пожарская. Фото: соцсети 

Актриса отправилась с наследником на прогулку, где сделала очаровательные снимки для личного микроблога.

Среди последних публикаций личного микроблога возлюбленной артиста Ивана ЯнковскогоДианы Пожарской – появились кадры с сыном.

Пожарская в приталенном платье с принтом в виде леса обнималась с сыном и смеялась вместе с ним.

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 «Какая вы изящная, Диана», «Молодая красивая мама», «Просто прекрасные, приятно посмотреть», – написали поклонники Пожарской в комментариях под фото знаменитости.

Диана Пожарская с сыном. Фото: соцсети 

К слову, Пожарская и Янковский редко публикую семейные фото. А лицо общего сына Олега знаменитости показали лишь в конце июня. Белокурый мальчик многим поклонникам напоминает своих знаменитых родственников – отца Ивана Янковского и деда Олега Янковского.

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