Соблюдая традиции: как британская королевская семья отметит годовщину смерти Елизаветы II

По мере приближения 8 сентября – первой годовщины смерти королевы Елизаветы II – британская пресса поднимает тему того, как королевская семья отметит эту дату. Официальных заявлений и планов еще нет, но определенное представление о том, как все пройдет, у журналистов имеется.
Издание People отмечает, что официальных церемоний, скорее всего, не будет. Вместо этого король Карл III и королева Камилла, вероятно, проведут этот день вне поля зрения общественности.
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Исторически сложилось так, что королева Елизавета тихо отмечала день кончины своего отца и собственногоj восхождения на престол в своем загородном доме-резиденции в Сандрингеме (Норфолк, Англия). Ожидается, что ее сын и его жена последуют традиции и сделают то же самое в замке Балморал, где в прошлом году умерла королева.
Они также могут провести скорбный день в поместье Беркхолл недалеко от Балморала. Ожидается, что принц Уильям и принцесса Кэтрин (она же Кейт Миддлтон) присоединятся к королю. У принца Гарри и его жены Меган Маркл, живущих в США, пока тоже нет официальных планов.