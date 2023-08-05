Соблюдая традиции: как британская королевская семья отметит годовщину смерти Елизаветы II

По мере приближения 8 сентября – первой годовщины смерти королевы Елизаветы II – британская пресса поднимает тему того, как королевская семья отметит эту дату. Официальных заявлений и планов еще нет, но определенное представление о том, как все пройдет, у журналистов имеется.

Издание People отмечает, что официальных церемоний, скорее всего, не будет. Вместо этого король Карл III и королева Камилла, вероятно, проведут этот день вне поля зрения общественности.

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