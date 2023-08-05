Натали Портман сняла обручальное кольцо в годовщину свадьбы на фоне слухов о неверности мужа

4 августа голливудская актриса Натали Портман прилетела в Сидней на саммит, посвященный ее футбольному клубу, но журналисты обратили внимание на другое – на руке у кинозвезды отсутствовало обручальное кольцо.

Это обстоятельство озадачило прессу, ведь в этот день артистка должна была отмечать 11-ю годовщину своей свадьбы. Напомним, 4 августа 2012 года она вышла замуж за танцора Нью-Йоркского театра балета Бенжамена Мильпье, с которым закрутила роман во время съемок фильма «Черный лебедь».

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Издание People опубликовало фото Натали без кольца и отметило, что этим летом прошел слух о том, что муж актрисы был уличен в неверности. Пара якобы была на грани расставания, но удержалась от развода из-за детей.

«Он знает, что совершил огромную ошибку, и делает все возможное, чтобы Натали простила его и сохранила их семью, — цитирует портал свой анонимный источник. — Натали невероятно скрытна и не собирается обыгрывать это в СМИ. Ее самым большим приоритетом является защита своих детей и их конфиденциальности».

Напомним, у супругов есть несовершеннолетние сын Алеф и дочь Амалия. Официального заявления о разводе Портман пока не делала.