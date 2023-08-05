«Как повзрослела Настюшка»: редкое фото Гарика Харламова с дочкой от Асмус растрогало поклонников

Комик Гарик Харламов редко публикует новости из личной жизни, предпочитая использовать соцсети как дополнительную площадку для шуток и мемов. Поэтому о его делах нередко рассказывает мама Наталья. Подписчикам она сообщила, что сын со своей дочкой Настей составили ей компанию на море.

«Море, август, семья, радость, веселье и кайф вместе! Что может быть лучше? И как повзрослела наша Настюшка», - сообщила Наталья.

Наталья Харламова сфотографировала, как Гарик нежно заключил свою подросшую дочку в объятия и держит за руку. Настя появилась у комика 9 лет назад в браке с актрисой Кристиной Асмус. Но в 2020 году супруги развелись.