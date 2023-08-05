Соблазняет за секунду: Самбурская одним движением открытого бюста заставила поклонников ахнуть

Настасья Самбурская отказалась от съемок в продолжении «Универа». Вместо этого она устроила собственные съемки, но не в сериале, а в новом образе. Она примерила длинные «мокрые» волосы и макияж без бровей. Разумеется, одеждой тоже выделилась: платье с откровенным лифом вместо верха, который норовил сползти.

«Ой, Меган Фокс», - поразилась своему отражению в зеркале звезда.

Во время демонстрации образа подписчикам Самбурская резко подтянула лиф за тесемки, тряхнув пышным бюстом прямо перед камерой. Одним жестом она заставила своих фанатов ахнуть от неожиданности.

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