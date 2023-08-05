Названа причина смерти жены Раймонда Паулса: упала в туалете – оказалась в больнице

Знаменитый композитор Раймонд Паулс накануне потерял жену. 84-летняя Светлана Епифанова скончалась в больнице после того, как была срочно госпитализирована. Причиной обращения к медикам стало падение женщины в туалете.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Трагедия разыгралась буквально три дня назад. Супруга Паулса упала, муж помог ей подняться и повез в больницу, где ее обследовали и обнаружили онкологию. Более того, в организме пациентки уже были метастазы. О наличии страшного диагноза пожилой женщины никто ранее не знал, и это стало большим ударом для всех.

По материалам сайта kp.ru