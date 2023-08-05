Самбурская в откровенном лифе едва прикрыла пышные прелести: ниточки вот-вот лопнут – тяжела ноша

Актриса Настасья Самбурская регулярно примеряет самые разные образы, демонстрируя многочисленные грани своей красоты. На этот раз она облачилась в пляжную красотку с длинными рыжими локонами, чтобы сделать эффектные кадры для соцсетей.

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Наряд Настасья выбрала под стать: откровенный верх, больше напоминающий лиф от бикини, соединяется с юбкой при помощи тонкой перемычки.

Пышный бюст Самурской едва уместился в чашках лифа, который крепится ниточками на шее. Звезда манко подтянула их и потрясла «богатством» перед камерой, сразив фолловеров наповал.