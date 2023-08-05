Рудова с ниточкой вместо трусов оголила чресла на столе: бесстыдно демонстрирует происходящее

Наталья Рудова тщательно следит за своей внешностью и фигурой. Актрисе очень важно выглядеть на все сто, поэтому она старается приложить максимум усилий к этому. В арсенале секретов красоты звезды диеты, бьюти-процедуры, массажи и тренировки.

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От целлюлита и потери тонуса бедер Рудова использует салонные аппаратные процедуры. Она регулярно рассказывала о них подписчикам, а теперь решила показать. Придя в кабинет красоты, она разделась и легла под аппарат. На ней ничего, кроме тонкой ниточки вместо трусов, не оказалось, одно бедро ей обрабатывали, а второй красотка прикрыла полотенцем.