«Это случается довольно часто»: Елена Борщева честно рассказала о ссорах с мужем-бодибилдером

Стало известно, что происходит в семье актрисы Елены Борщевой и ее мужа-бодибилдера.

Оказалось, между мужем и женой часто случаются ссоры.

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«Это случается довольно часто, через день. Но мы действительно умеем с юмором ко всему относиться: поссоримся, потом найдем в ситуации что-нибудь забавное, посмеемся и забудем. В начале наших отношений была ситуация, когда мы с Валерой сильно поругались и долго не разговаривали. И я поняла, что это не мой вариант находиться рядом с человеком и не общаться с ним», — призналась Борщева.