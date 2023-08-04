«Это случается довольно часто»: Елена Борщева честно рассказала о ссорах с мужем-бодибилдером

Стало известно, что происходит в семье актрисы Елены Борщевой и ее мужа-бодибилдера.
Оказалось, между мужем и женой часто случаются ссоры.
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«Это случается довольно часто, через день. Но мы действительно умеем с юмором ко всему относиться: поссоримся, потом найдем в ситуации что-нибудь забавное, посмеемся и забудем. В начале наших отношений была ситуация, когда мы с Валерой сильно поругались и долго не разговаривали. И я поняла, что это не мой вариант находиться рядом с человеком и не общаться с ним», — призналась Борщева.
К слову, Борщева не может долго злиться на мужа. Экс-звезда Comedy Woman благодарна мужу за поддержку и уверенность, которую он дарит.
«Мысли о пластике были — хотела уменьшить уши. Но потом, когда стала знаменитой, поняла, что это моя фишка. Валеру встретила, и он меня полюбил, это тоже добавило уверенности», — добавила Елена в беседе с Леди Mail.ru.