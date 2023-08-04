«С маленькой грудью и большой челюстью»: Ксения Собчак рассказала, как сталкивалась с буллингом

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как реагирует на критику своей внешности.

Собчак призналась, что до сих пор слышит про себя нелестные фразы. А еще знаменитость поняла, что знает на собственном примере, что такое буллинг. Но при этом Собчак не считает себя жертвой.

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