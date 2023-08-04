«С маленькой грудью и большой челюстью»: Ксения Собчак рассказала, как сталкивалась с буллингом

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как реагирует на критику своей внешности.
Собчак призналась, что до сих пор слышит про себя нелестные фразы. А еще знаменитость поняла, что знает на собственном примере, что такое буллинг. Но при этом Собчак не считает себя жертвой.
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«Я вот думаю, ведь по сути меня, как это теперь называется, буллили и абьюзили всю мою сознательную жизнь за внешность, за форму черепа и челюсти, за ноги-руки и все остальное», — отметила Собчак.
«Я себя люблю и принимаю такой, какая родилась. Я не знаю, врожденный ли это навык, но он мне очень помог. Любить себя и чувствовать себя прекрасной даже с маленькой грудью и большой челюстью», — призналась Ксения Собчак в своем микроблоге.