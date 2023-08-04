Умерла жена композитора Раймонда Паулса — Лана Паулс

В Латвии умерла жена известного композитора Раймонда Паулса — Лана Паулс (Светлана Епифанова). Ее внучка Анна-Мария Паулс сообщила в социальной сети, что женщина скончалась в возрасте 84 лет после тяжелой болезни.

Как передает издание Delfi, состояние здоровья Ланы в последнее время ухудшилось, в прошлом году ей сделали операцию на ноге. Раймонд Паулс рассказывал журналистам, что его жена «лежит в постели и не может ходить».

31 августа пара должна была отметить 61-ю годовщину свадьбы. Они познакомились в 1959 году в Одессе, куда Раймонд приехал с концертом, а Лана работала экскурсоводом в советской компании «Интурист».

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Добавим, что 4 августа в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале должен состояться концерт «Песни без слов» с участием Раймонда Паулса. Мероприятие не отменено, но в концертной программе возможны изменения, сообщили организаторы.