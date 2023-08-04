Едет домой: Ивана Краско выписали из больницы

4 августа Федор Краско сообщил журналистам, что его отец — народный артист России Иван Краско — выписан из Медицинского центра имени Алмазова и едет домой.

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Напомним, 13 июля 92-летнему актеру стало плохо, когда он находился на даче в Ленинградской области. Ветерана сцены был госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова, где его поместили в реанимацию и прооперировали.

17 июля артиста Театра имени Комиссаржевской перевели в палату неврологического отделения центра, а позже — в реабилитационный корпус.

По материалам ТАСС