«Лицом об лед во время репетиции»: Лиза Арзамасова призналась, что сделала операцию на нос

4 августа популярная актриса Лиза Арзамасова призналась поклонникам, что в 2023 году сделала операцию на нос. Правда, это была вынужденная мера после травмы.

«Я бы никогда не решилась на такую операцию. И никогда бы ее не запланировала, потому что побоялась бы разрушить свое лицо, заслуженное временем жизни на земле и любимое теми, кто меня любит. Но так уж вышло, что еще на ледовом проекте я сломала нос», — рассказала 28-летняя артистка в Telegram.

«Да. Вот так прямо — лицом об лед во время репетиции. Хныкать было некогда: в травмпункт за снимком, в аптеку за мазью от синяков и снова на репетицию. Show must go on, как известно. Я так воспитана в профессии».

«Сросся нос не очень красиво, кривоватенько, но мне ж некогда, у меня же «елки», а потом отпуск с мужем и так далее. Решился вопрос на одном из спектаклей, где партнер по сцене открыл мне дверь прямо… в нос. В зале смех, перед глазами — звездочки. На следующий день — в клинику. Ремонтировать, ну и форму деликатно поправили, конечно».

«Я боялась: вдруг потеряю лицо? Муж страшно переживал: «Не надо, не надо». Даже врач сказал, что выровняет форму носа крайне деликатно, потому что чаще к нему приходят с запросом «измените нос, и пусть моя судьба изменится», а у меня наоборот: «только аккуратненько, мне нравится моя судьба».