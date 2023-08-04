Стивен Спилберг прилетел к Уиллу Смиту на вертолете, чтобы уговорить его сняться в «Людях в черном»

Все мы помним, как хорош был Уилл Смит в фантастическом фильме «Люди в черном». Однако сам актер не хотел сниматься в этом проекте. И исполнительному продюсеру картины Стивену Спилбергу пришлось уговаривать его.

Последний даже прилетел к артисту на вертолете, словно волшебник из детской песенки.

«Я немного погрузился в «Людей в черном», но не хотел в них сниматься, — вспомнил Уилл Смил в телепередаче Hart to Heart. – Это было на следующий год после «Дня независимости», поэтому я не хотел сниматься в двух фильмах об инопланетянах подряд».

И тогда во дворе дома актера приземлился вертолет, из которого вышел сам Стивен Спилберг. Именитый режиссер прилетел, чтобы лично уговорить звезду взять роль. По словам Смита, он был достаточно холоден.

«И он поставил многоточие в конце, это были точка, точка, точка. «Скажи мне, почему ты не хочешь сниматься в моем фильме». А потом шли точка, точка, точка. Если бы он продолжил, он бы сказал: «Шутник, ты же знаешь, что я сделал «Челюсти», верно? Ты же знаешь, что я создал «Инопланетянина».

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Напомним, что первый фильм «Люди в черном» вышел в 1997 году, шесть раз окупился в прокате и породил целую голливудскую франшизу.