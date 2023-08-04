«Они игривы и кокетливы»: развод принца Гарри и Меган Маркл пока откладывается

В новом материале западной прессы несколько осведомленных источников высказались о делах принца Гарри и его супруги в Америке. «Запасной» наследник британской королевской семьи уже три года живет в США, и многим гражданам этой страны уже успел надоесть, а также появляются слухи, что он вот-вот разведется со своей американской женой.

Один из инсайдеров рассказал, что Великобритания была «не тем миром, который они хотели для своей семьи», а переезд пары за океан предпринят, чтобы дать своим детям «насколько это возможно нормальную жизнь».

А по поводу нынешних отношений принца и Меган Маркл он добавил, что любовь все еще существует.

«Они игривы и кокетливы, когда тусуются», - отметил источник издания People.

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