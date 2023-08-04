«Они игривы и кокетливы»: развод принца Гарри и Меган Маркл пока откладывается

В новом материале западной прессы несколько осведомленных источников высказались о делах принца Гарри и его супруги в Америке. «Запасной» наследник британской королевской семьи уже три года живет в США, и многим гражданам этой страны уже успел надоесть, а также появляются слухи, что он вот-вот разведется со своей американской женой.
Один из инсайдеров рассказал, что Великобритания была «не тем миром, который они хотели для своей семьи», а переезд пары за океан предпринят, чтобы дать своим детям «насколько это возможно нормальную жизнь».
А по поводу нынешних отношений принца и Меган Маркл он добавил, что любовь все еще существует.
«Они игривы и кокетливы, когда тусуются», - отметил источник издания People.
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Что касается сделок семейной пары с крупными медиакорпорациями, такими как Spotify и Netflix, сказано следующее.
«Внимание, суматоха и шум были вызваны тем фактом, что Гарри является членом королевской семьи, и люди бросали в них деньги с надеждами и мечтами о том, что это обернется успехом. Но я думаю, это было грубым пробуждением для всех — как будто они построили дом без фундамента».
В статье отмечается, что Гарри добился успеха со своим сериалом на Netflix и мемуарами, а вот с подкастом Меган была проблема. Слушатели ждали от нее раскрытия информации о себе или неожиданных тем для разговора, но не дождались ни того, ни другого. Вдобавок госпожа Маркл ведет очень закрытую жизнь.
Сделка со Spotify изначально была «шаткой» и в итоге развалилась. Стороны не смогли договориться, потому что редко разговаривали напрямую, общение между ними «должно было проходить через миллион посредников».