«Это про любовь к себе»: Бузова в нижнем белье показала, что и где у нее торчит

Певица и телеведущая Ольга Бузова вернулась из заграницы и начала разбирать обновки. Она пополнила гардероб нижним бельем и решила показать подписчикам. На миллионную аудиторию звезда облачилась в боди и похвасталась красотой, получившейся в результате.

«Красивое белье – это про любовь к себе. Посмотрите, даже вот так вот немножко торчит, тут спинка такая, трусишки», - покрутилась перед зеркалом звезда.

Певица подчеркнула, что ее парню явно повезет. Ведь она выглядит «офигенно» и в белье, и без него.

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