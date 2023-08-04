Самбурская в крошечных трусиках и лифе-халтере похвасталась прелестями: воздержание в разгаре

Актриса Настасья Самбурская активно делится с подписчиками новостями из жизни, работы и показывает путешествия. Фолловеры за последние два года наблюдают недюжинную силу воли звезды – она не только тренируется у себя дома, но и воздерживается от вредных привычек в виде сладкого, мучного и алкогольного. Такие старания вознаграждаются ей сполна, и каждый день в зеркале красотка видит свою идеальную фигуру.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети
По просьбе подписчиков звезда перечислила секрет своего прекрасного внешнего вида. И показала свои точеные формы, облачившись в белый комплект из лифа-халтера и крошечных трусиков.
«Питание, периодический отказ от сахара, регулярные тренировки, отсутствие вредных привычек и сон», – перечислила слагаемые успеха звезда.
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