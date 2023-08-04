Бог давал детей, но она не взяла: чем пожертвовала Ирина Мирошниченко ради карьеры

На 82-м году жизни скончалась актриса театра и кино Ирина Мирошниченко. Народная артистка России была замужем трижды, но детей у нее не было. От первого мужа, драматурга Михаила Шатрова она забеременела, когда ей было 24 года и она делала первые шаги в кино. Решила, что для ребенка время еще не наступило, муж поддержал – сделала аборт.

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Возможность стать матерью появилась у Мирошниченко вновь с третьим мужем, актером Игорем Васильевым. Но и тогда она предпочла работу. Объясняла:

«У него уже было туго с работой, а я играла в одном крайне важном спектакле. Мы не могли себе позволить такую роскошь, понимали, что это невозможно. Хотя я очень об этом жалею».

И действительно жалела – в одном из интервью знаменитость признавалась, что если бы ей довелось заново пройти свой путь, то она бы сделала это по-другому.

Эту личную драму подметил режиссер Никита Михалков, выражая соболезнования на смерть актрисы.

«Господь дал ей талант, обворожительную внешность, огромную энергию – и жизненную и творческую. И всему этому она принесла в жертву все остальные радости жизни женщины – семью, материнство, создание дома в самом большом смысле этого слова. Она горела в своей работе и горела очень ярко», - цитирует Никиту Михалкова РИА «Новости».

По материалам сайта The Voice