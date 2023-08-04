Раймонд Паулс объяснил, почему не участвовал в фестивале Вайкуле в Юрмале: «Это не для меня»

Композитор Раймонд Паулс не принимал приглашение Лаймы Вайкуле посетить фестиваль «Рандеву» в Юрмале в конце июля. Туда исполнительница его хита «Чарли» созвала ненавидящих Россию людей, а также Аллу Пугачеву с пятым мужем.

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Маэстро пояснил, что исполняет музыку иной направленности, нежели чем та, что звучала со сцены фестиваля. И играть хочет то, что ему нравится.