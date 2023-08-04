Умерла Ирина Мирошниченко: когда состоится прощание и где похоронят актрису

81-летняя народная артистка России Ирина Мирошниченко ушла из жизни 3 августа. Она находилась в реанимации, куда ее доставили с плохим самочувствием и предварительным диагнозом «грипп». Однако, спасти актрису не удалось. Она скончалась, не приходя в сознание, и врачи уже озвучили диагноз - полиорганная недостаточность вследствие септического шока.

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Уже известно, когда и где будет организовано прощание со звездой советского и российского кинематографа.

«Прощание с Ириной Петровной пройдет в ее родном театре - МХТ имени Чехова в понедельник», - поведал замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

После прощания состоятся похороны. Последнее пристанище актриса обретет на Троекуровском кладбище. Мирошниченко отдала МХТ почти 60 лет своей жизни, а также снялась в десятках фильмов.

По материалам сайта РИА Новости