Волочкова в розовых стрингах устроила вакханалию на улице: задрала ногу выше головы

Экс-звезда Большого театра Анастасия Волочкова поддержала тренд на розовое, нарядившись с подругой Татьяной Тузовой во все розовое. Они решили организовать фотосессию в кукольном стиле, но устроили вакханалию. Прямо на улице артистки позировали у авто, и Волочкова решила достать свои главные козыри.

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Первым делом балерина вобралась на капот и уселась на шпагат, измерив длиной своих ног машину. А затем встала возле нее и задрала ногу выше головы, засветив розовые стринги. В ответ на опубликованные кадры люди принялись осуждать звезду и высказывать негатив в ее адрес. Но нашлись и те, кто поддержал.