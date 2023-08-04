Клава Кока в тугом корсете и шортиках из денима блеснула аппетитными формами — все пустили слюнки

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она зачастую появляется на не только на сцене, но и на съемках телевизионных шоу. Блондинка в свои 27 лет ищет себе жениха. Она даже готова искать его с помощью свахи Розы Сябитовой. Но пока артистка устроила себе отпуск. Она красуется в бикини и смелых нарядах в Сингапуре.
На этот раз Клава поделилась кадром с отдыхом. Она предстала в шортиках из денима и корсете. Блондинка сдавила свои прелести. Она блеснула округлыми бедрами и глубоким декольте. Певица не скрыла следы от купальника на теле. Кока своими формами впечатлила поклонников.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Многие осыпали Клаву комплиментами. «Какая стала аппетитная», «Поправилась», «Ого, какие бедра», «Прям такая мясистая», «Просто сочная со всех сторон», «Корсет почему-то не стройнит», «Какая мамасита», «Вот это объемы у вас», «Шортики туго сидят», — стали писать подписчики.