Клава Кока в тугом корсете и шортиках из денима блеснула аппетитными формами — все пустили слюнки

На этот раз Клава поделилась кадром с отдыхом. Она предстала в шортиках из денима и корсете. Блондинка сдавила свои прелести. Она блеснула округлыми бедрами и глубоким декольте. Певица не скрыла следы от купальника на теле. Кока своими формами впечатлила поклонников.

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