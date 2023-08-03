Каролина Севастьянова в крохотных шортах оголила свои изящные изгибы фигуры в постели с брутальным «парнем»

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она посвятила свою жизнь спорту. Ей удалось стать олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Теперь она много путешествует. В свои 28 лет спортсменка следит за фигурой и зачастую носить смелые наряды. Она не скрывает, что часто ловит на себе мужские взгляды.
Примечательно, что недавно Каролина улетела в Италию. Она проводит время на дорогом курорте. На этот раз гимнастка поделилась пикантным кадром. Она в топике и крохотных шортиках прилегала на кровать. Спортсменка предпочла козырнуть точеными изгибами фигуры. С ней рядом прилег большой и пушистый пес.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Каролина. Многие отметили, что у нее идеальная компания. «Какая милашка», «Вот это пацан брутальный у вас», «Фигурка просто без изъяна», «Как же хороша», «Ну очень стройная», «Ого, вот это талия», — стали писать подписчики.