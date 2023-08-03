Каролина Севастьянова в крохотных шортах оголила свои изящные изгибы фигуры в постели с брутальным «парнем»

Примечательно, что недавно Каролина улетела в Италию. Она проводит время на дорогом курорте. На этот раз гимнастка поделилась пикантным кадром. Она в топике и крохотных шортиках прилегала на кровать. Спортсменка предпочла козырнуть точеными изгибами фигуры. С ней рядом прилег большой и пушистый пес.

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