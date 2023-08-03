Возлюбленная Тимати в бикини обнажила свои сочные ягодицы: показала все округлости фигуры без фотошопа

Тимати уже давно стал не только популярным исполнителем, но и успешным бизнесменом. Его считают одним из самых завидных женихов в России. Примечательно, что дважды у него были серьезные отношения, но до свадьбы дело не дошло. Вот уже больше года артист крутит роман с моделью Валей Ивановой. Порой они вместе выходят в свет и ездят на отдых.
На этот раз Валя приехала на море. Она сняла пикантное видео. Избранница рэпера покрасовалась среди пальм в крохотном купальнике. Трусы-ниточки впились в упругую мякоть ягодиц. Модель наклонилась, устроив танцы. Она блеснула округлыми полушариями груди. Иванова игриво продемонстрировала свои формы во всей красе.
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Поклонники ранее не раз модель сравнивали с Ириной Шейк. Многие отмечают, что Тимати любит девушек с эффектной внешностью. «Когда больше нечего показать», «Вот это аппетитные формы», «Очаровательная девушка», «Тимати нашел в ней длинные ноги и декольте», «Тимати уже лайкнул», — стали писать подписчики.