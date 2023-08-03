«Берегу оставшийся коллаген»: 55-летняя Валерия в мини-бикини сразила поклонников своей точеной фигурой

3 августа Валерия поделилась новым фото. Она запечатлелась на лежаке. Певица принимала солнечные ванны в мини-бикини. Она оголила плоский живот и другие прелести фигуры. Артистка вытянула руки и подставила лицо солнцу.

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