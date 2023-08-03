«Берегу оставшийся коллаген»: 55-летняя Валерия в мини-бикини сразила поклонников своей точеной фигурой

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она продолжает быть востребованной исполнительницей. В свои 55 лет блондинка следит за фигурой и не боится экспериментировать с нарядами. Многие с трудом верят, что она мама троих детей, а также бабушка. Обычно свободное время звезда посвящает внучке Селин. Но этим летом звезда устроила себе отпуск.
3 августа Валерия поделилась новым фото. Она запечатлелась на лежаке. Певица принимала солнечные ванны в мини-бикини. Она оголила плоский живот и другие прелести фигуры. Артистка вытянула руки и подставила лицо солнцу.
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Валерия. Фото: соцсети звезды
«Удивительно, как с годами поменялось мое отношению к загару. Уж последний месяц лета остался, а я всего пару раз лежала на солнышке. Во-первых, теперь в свои 55 берегу оставшийся коллаген (он разрушается под воздействием солнечных лучей);
во-вторых, просто лежать на жаре мне сегодня кажется скучным и утомительным (даже книжки и аудиолекции не помогают), а спорт на солнце — ну совсем ем не мое. Вот муж мой совсем наоборот: обязательно находится на солнце столько, что обязательно обгорает. Говорит, что насыщается витамином Д», — написала звезда.
Поклонники и коллеги были сражены тем, как выглядит Валерия. Ее осыпали комплиментами.