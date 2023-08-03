Клава Кока в мини-бикини понежилась в бассейне: обнажила свои «мячики» в лифчике не по размеру

На этот раз Клава поделилась кадрами из отпуска. На одном из снимков она красовалась в бассейне. Певица облачилась в розовое мини-бикини. Она оголила свою шаровидную грудь в лифчике на по размеру. Блондинка подставила солнцу свои округлости фигуры. Кока намочила бедра и другие прелести фигуры.

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