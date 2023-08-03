Клава Кока в мини-бикини понежилась в бассейне: обнажила свои «мячики» в лифчике не по размеру

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она активно строит карьеру. Певица не только дает концерты, но и снимается в телевизионных шоу. Блондинка любит выглядеть броско. Она держит свою фигуру в тонусе, так как ищет себе жениха. Недавно артистка отдохнула в Сингапуре, где не только щеголяла в смелых нарядах, но и загорала.
На этот раз Клава поделилась кадрами из отпуска. На одном из снимков она красовалась в бассейне. Певица облачилась в розовое мини-бикини. Она оголила свою шаровидную грудь в лифчике на по размеру. Блондинка подставила солнцу свои округлости фигуры. Кока намочила бедра и другие прелести фигуры.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами. «Счастливая, как же мы рады видеть тебя отдохнувшей!», «Хороша фигурка», «Вся аппетитная», «Выглядит так впечатляюще», «Ох, какое декольте», «Так загорела», — стали писать подписчики.