Агата Муцениеце кардинально сменила имидж: новая стрижка и неожиданный цвет волос

На этот раз Агата решила удивить фанатов. Она выложила фото, чтобы похвастаться новой прической. Актриса не только сделала более короткие волосы, но и покрасилась. Она выбрала крайне яркий цвет. Волосы стали неонового розового цвета.

«Ну как вам?» – написала артистка.

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