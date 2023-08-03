Агата Муцениеце кардинально сменила имидж: новая стрижка и неожиданный цвет волос

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она частая гостья на премиях. После расставания с Павлом Прилучным она стала еще чаще сниматься. Более того, актриса получила роль в кабаре театре. Она похудела и обновила гардероб. Пока ее бывший муж строит семью с новой избранницей, она не перестает экспериментировать с имиджем.
На этот раз Агата решила удивить фанатов. Она выложила фото, чтобы похвастаться новой прической. Актриса не только сделала более короткие волосы, но и покрасилась. Она выбрала крайне яркий цвет. Волосы стали неонового розового цвета.
«Ну как вам?» – написала артистка.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Многие посчитали, что ей идет дерзкий имидж. «Тебе идет очень», «Очень идет. Но старая длинна и цвет гораздо привычнее!», «Красивый цвет и вам идет», «Это что то не земное. Похожа не героиню из „Пятого элемента“, только симпатичнее», «Знаете, выглядит очень интересно», «Неожиданно», — стали писать подписчики.