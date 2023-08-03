Кудрявцева в коротком платье цвета Барби сразила своими стройными ножками: загорелая и счастливая в Сен-Тропе

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она большую часть жизни ведет передачи на телевидении и концерты. В 52 года блондинка не перестает следить за собой. Она может похвастаться моложавой внешностью и стройной фигурой. Этим летом телеведущая с дочкой Марией отдохнула в Болгарии. А теперь она проводит время с подругами в Сен-Тропе.
На этот раз Кудрявцева стала посещать занятия по воздушной йоге. Она призналась, что поправилась за время отпуска. Но блондинка то и дело предстает в купальнике. А теперь она покрасовалась в мини-платье цвета Барби. Лера подчеркнула свои стройные и загорелые ножки. Она умело скрыла изъяны фигуры.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
«Люди всегда ищут короткие пути к счастью. Таких путей нет. Хемингуэй», – заявила звезда.
На этот раз Лера восхитила поклонников своей фигурой. «Какая красивая», «Чтобы быть счастливым нужно уметь радоваться мелочам!», «Какая вы стройная», «Ну вообще не назовешь бабушкой», «Вам словно 20 лет», «Такая счастливая», — прокомментировали пост подписчики.