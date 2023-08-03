Кудрявцева в коротком платье цвета Барби сразила своими стройными ножками: загорелая и счастливая в Сен-Тропе

На этот раз Кудрявцева стала посещать занятия по воздушной йоге. Она призналась, что поправилась за время отпуска. Но блондинка то и дело предстает в купальнике. А теперь она покрасовалась в мини-платье цвета Барби. Лера подчеркнула свои стройные и загорелые ножки. Она умело скрыла изъяны фигуры.

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