Михалков и Безрукова рассказали о том, каким человеком была покойная Мирошниченко

В четверг, 3 августа, умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Незадолго до смерти актриса отпраздновала свой 81-й день рождения.

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Ирина Петровна была востребована на сцене даже в преклонном возрасте. По словам режиссера Никиты Михалкова, Мирошниченко буквально горела своей профессией.

«Господь дал ей талант, обворожительную внешность, огромную энергию — и жизненную, и творческую. И всему этому она принесла в жертву все остальные радости жизни женщины: семью, материнство, создание дома в самом большом смысле этого слова. Она горела в своей работе и горела очень ярко. Предполагаю, все бытовые неурядицы и проблемы, возникающие в жизни, она топила в деле, в профессии», — сказал Михалков.

А ее коллега Ирина Безрукова вспоминает покойную артистку как невероятно энергичную и яркую женщину.

«Мы встречались на кинофестивалях и она всегда была наполнена жизненной энергией, яркая, лучистая, окруженная большим количеством людей, не заметить было невозможно, настоящая дива»,— сказала Безрукова.

Источник: Telegram-канал Super.ru, Telegram-канал Ирины Безруковой