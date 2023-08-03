Настасья Самбурская в белом мини-бикини оголила свои поджарые формы: впечатляющее тело со «сладкими» выпуклостями

На этот раз Самбурская решила показать, как выглядит ее фигура без фотошопа. Она в белоснежном мини-бикини позировала в ванной комнате. Актриса обнажила свой стальной пресс и упругую грудь. Она продемонстрировала свои прелести.

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