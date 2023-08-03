Настасья Самбурская в белом мини-бикини оголила свои поджарые формы: впечатляющее тело со «сладкими» выпуклостями

Настасья Самбурская уже давно стала известной персоной. Она активно снимается в кино. Актриса в свои 36 лет может похвастаться своей точеной фигурой. Она прикладывает усилия, чтобы оставаться в форме. На публике артистка часто предстает в ярких образах. Она постоянно получает комплименты. На этот раз звезда поделилась свои курортным фото.
На этот раз Самбурская решила показать, как выглядит ее фигура без фотошопа. Она в белоснежном мини-бикини позировала в ванной комнате. Актриса обнажила свой стальной пресс и упругую грудь. Она продемонстрировала свои прелести.
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«Питание, периодический отказ от сахара, регулярные тренировки, отсутствие вредных привычек и сон. Настасья, 36 годиков», – поделилась секретом звезда.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это круто», «Какая же вы сногсшибательная», «Ну богиня», «Это не живот, а терка», «Какая вы нереальная», «Зависть просто», «Слюнки текут», — стали писать подписчики.