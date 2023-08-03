Хоккеист Евгений Хвалько умер после укуса клеща: парню было 17 лет

В четверг, 3 августа, в соцсетях хоккейного клуба «Байкал-Энергия» появилась печальная информация. В сообщении говорилось о том, что после укуса клеща умер юный спортсмен Евгений Хвалько.

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Парню было 17 лет. Он подавал большие надежды. В сезоне-2021/2022 Евгений защищал цвета молодежной «Байкал-Энергии» и «Байкал-Энергии-ЦРС». А в сезоне-2023/2024 выступал за дубль кемеровского «Кузбасса».

Врачи боролись за жизнь молодого человека несколько недель. Но осложнения после клещевого энцефалита оказались слишком серьезными.

Родные спортсмена пока никак не комментируют произошедшую трагедию.

Напомним, что погибший юноша является сыном полузащитника и тренера «Кузбасса», пятикратного чемпиона России по хоккею с мячом Евгения Хвалько — старшего.

Источник: страница хоккейного клуба «Байкал-Энергия» во «ВКонтакте».