Агата Муцениеце в платье с откровенным декольте обнажила прелести: без лифчика свела с ума итальянцев

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Больше 10 лет она снимается в кино. Актриса многим полюбилась за роль в сериале «Закрытая школа». А после развода с Павлом Прилучным она стала еще чаще появляться на публике и сниматься в новых проектах. На этот раз звезда побывала в Италии, где щеголяла в смелых нарядах.
На этот раз Агата показала, как гуляла по Пизе. Она облачилась в белое струящееся платье с цветочным принтом. Струящийся наряд с декольте выгодно подчеркнул ее формы. Актриса засветила свое декольте. Она не скрывает, что похудела в этом году. Муцениеце без лифчика оголила родинку на груди. Она насладилась прогулкой по знаковым местам.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие заметили, что она привлекла внимание итальянцев, которые заглядывались на актрису. «Ну идеальная», «Что за прелесть», «Прям конфетка», «Смотришь и завидуешь этой красоте», «Вы там покорили мужчин», «Самая красивая», — стали писать подписчики.