Агата Муцениеце в платье с откровенным декольте обнажила прелести: без лифчика свела с ума итальянцев

На этот раз Агата показала, как гуляла по Пизе. Она облачилась в белое струящееся платье с цветочным принтом. Струящийся наряд с декольте выгодно подчеркнул ее формы. Актриса засветила свое декольте. Она не скрывает, что похудела в этом году. Муцениеце без лифчика оголила родинку на груди. Она насладилась прогулкой по знаковым местам.

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