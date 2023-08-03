Ани Лорак в мини-платье с бахромой засветила нижнее белье: народ в первых рядах увидел мощные бедра

На этот раз Лорак приехала в Турцию. Она устроила гастрольный тур. Певица предстала на очередном концерте в мини-платье с бахромой. Она предпочла не скрывать свои прелести. Артистка оголила мощные бедра. Она едва прикрыла сокровенное, засветив нижнее белье. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) давала зрителям в первом ряду «пять» ладошкой.

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