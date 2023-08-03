Ани Лорак в мини-платье с бахромой засветила нижнее белье: народ в первых рядах увидел мощные бедра

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных персон в России. Певица регулярно выпускает новые песни. Она не скрывает, что порой берет паузу, чтобы набраться сил. В этом году артистка уже отдыхала в Дубае с новым возлюбленным Исааком Виджараком. Она стала носить еще более смелые наряды. В 44 года звезда держит себя в форме.
На этот раз Лорак приехала в Турцию. Она устроила гастрольный тур. Певица предстала на очередном концерте в мини-платье с бахромой. Она предпочла не скрывать свои прелести. Артистка оголила мощные бедра. Она едва прикрыла сокровенное, засветив нижнее белье. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) давала зрителям в первом ряду «пять» ладошкой.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Лорак. Многие признались, что она их ошарашила. «Ого, какая богиня», «Выглядит впечатляюще», «Очень короткое платье», «Всем показала трусы», «Завела народ», «Вот это фигурка», «Горячая штучка», — стали писать в Сети.