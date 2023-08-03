Стриженова — о покойной Мирошниченко: «Никогда не жаловалась, любила театр, старалась быть красивой…»

В четверг, 3 августа, на 82-м году жизни умерла советская и российская актриса Ирина Мирошниченко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
У артистки была яркая жизнь. Она всегда была востребованной в профессии.
Ее все любили. Ею восхищались. Коллеги ценили актрису не только за профессионализм, но и за человеческие качества.
Екатерина Стриженова вспоминает Ирину Мирошниченко как эффектную, сильную и доброжелательную женщину.
«Ирина Петровна знала моего мужа с рождения, поэтому при встрече всегда улыбалась, воспринимая нас как детей ее друзей. Мы часто ходили в Московский Художественный на спектакли и встречались за кулисами. Она была очень эффектная женщина, мужчины провожали ее взглядом, поклонники дарили цветы…
В последнее время виделись на бегу — на жизнь Ирина Петровна никогда не жаловалась, любила театр, старалась быть красивой….
Светлая память!» — написала в своем блоге Стриженова.
Источник: Telegram-канал Екатерины Стриженовой.