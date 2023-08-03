Юдашкина подловила мужа за танцами с малюткой-дочкой: принцесса в платье на папиных ручках — копия дедушки Вали

Валентин Юдашкин ушел из жизни в мае 2023 года. Он успел познакомиться со своими внуками Аркадием и Анатолием, а также малышкой Агатой Ариеллой. Свободное время модельер всегда посвящал семье. Примечательно, что теперь его жена Марина находит отраду во внуках. Этим летом она путешествует с дочкой Галиной и зятем Петром Максаковым по США.
На этот раз дочка Юдашкина отдыхает в Майами. Она придумывает разные развлечения для детей. Галина выложила новое видео. Она подловила мужа, который за столом устроил танцы с малышкой Агатой Ариеллой, которой недавно исполнился годик. Девочка была в платье и кардигане. Петр держал ее за руку и напевал песенку.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что внучка Юдашкина быстро растет. Другие заявили, что она похожа на своего дедушку. «Какая она милашка», «Куколка», «Папина принцесса», «Она так напоминает дедушку», «Очаровательный ребенок», «Как же это мило! Петр отличный папа», — стали писать подписчики.