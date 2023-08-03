Юдашкина подловила мужа за танцами с малюткой-дочкой: принцесса в платье на папиных ручках — копия дедушки Вали

На этот раз дочка Юдашкина отдыхает в Майами. Она придумывает разные развлечения для детей. Галина выложила новое видео. Она подловила мужа, который за столом устроил танцы с малышкой Агатой Ариеллой, которой недавно исполнился годик. Девочка была в платье и кардигане. Петр держал ее за руку и напевал песенку.

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